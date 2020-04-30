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رئيس ليون يفتح النار على الاتحاد الفرنسي

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
يبدو أن قرار إلغاء الدوري الفرنسي وإعطاء اللقب إلى باريس سان جيرمان، لم يمر مرور الكرام على باقِ الفريق، حيث أعلن رئيس نادي ليون جان ميشال أولاس، أن فريقه الذي حرم من المشاركة في المسابقتين القاريتين الموسم المقبل بحسب الترتيب النهائي لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال ميشال أولاس أنه يعتزم اتخاذ "إجراءات عديدة" للاحتجاج على "خسارة الفرصة" والمطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر.



وقال أولاس في مؤتمر صحافي "من الصعب دائما إعطاء تفاصيل عن الإجراءات التي ستكون متعددة، إنها خسارة فرصة مهمة جداً، سنطالب بتعويضات تصل إلى عشرات الملايين من اليورو"، مضيفاً أنه في الوقت الحالي سيلجأ إلى المحكمة الإدارية "لتعليق القرار بصفة مستعجلة".

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