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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعي شهداء "بئر العبد"

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببالغ الأسى استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨ جنود، الذين استشهدوا اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية، في استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وكما شددت، على أن تلك الأعمال الغادرة لن تثني أبناء الوطن عن أداء واجبهم الوطني، بل تزيدهم إرادة وإصراراً لاستكمال المهمة المقدسة للزود عن مقدرات الوطن.

وكان قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إنه انفجرت اليوم الخميس عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكد المتحدث الرسمي، في بيان عاجل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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