أكثر من 100 طبيب.. تعرف على مصابي كورونا في مصر بين الجيش الأبيض

يعيش الأطباء المصريين على خط النار حيث يعملون على مكافحة فيروس الكورونا المستجد وتحاول وزارة الصحة وضع نظام عمل جديد يسمح لأطباء بالعمل لمدة أسبوعين في الشهر بالتبادل لتقليل التفاعل بين الأطباء وحماية لأرواح الأطباء، كشفت جامعة القاهرة، اليوم الخميس، عن إصابة الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب أسنان جامعة القاهرة بفيروس كورونا.





إصابة 100 طبيب

كشف الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عن طلب نقابة الأطباء من وزارة الصحة توقيع كشف طبي على الأطباء العاملين بالعزل الطبي، لم ترد الصحة على النقابة وصلت أعداد الأطباء المصابين بكورونا إلى 100 طبيب، واستشهد 5 أطباء أثناء علاجهم مرضى كورونا.





وأضاف "عبدالحميد" الخميس، خلال اتصال لبرنامج " 60 دقيقة لايف"، الذي تقدمه الإعلامية ماجدة بدوي عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المشكلة بالنسبة للنقابة تتمثل في اعتماد الوزارة على استخدام الكاشف السريع للأطباء بعد مخالطتهم للمرضى لمدة أسبوعين حتى يتأكدوا من السلامة الأطباء، وأن هذا الكاشف غير دقيق بالمرة.





تابع عبدالحميد، أن النقابة طلبت من الوزارة سحب عينتين من الأطباء بعد علاجهم لمرضى كورونا بدل من استخدام الكاشف السريع، لأن سحب العينات نتائجه دقيقة ومضمونة، هو ما يجعل الأطباء مخالطين لأسرهم يشعرون بكل أريحية، خاطبت النقابة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة.





طالب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، بإضافة الأطباء الشهداء أثناء تأديتهم للعمل لصندوق تكريم الشهداء، هو ما سيزيد من معنويات الأطباء، مضيفا أن سبب ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا في مصر والدول الأخرى، يرجع إلى أن الفيروس جديد.





الشهيد الأول

توفى، في 30 مارس، الدكتور أحمد اللواح رئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، بمستشفى العزل بالإسماعيلية أثناء قيام بواجبه في علاج مصابين بالفيروس، أثارت وفاة الطبيب "شهيد الواجب"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.





قامت الأطقم الطبية وأفراد الأمن بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية بصلاة الجنازة على الدكتور الراحل أحمد اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، وقد توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر 57 عام.





الأطباء الأربعة

كشفت نقابة الأطباء في مصر، عن وفاة الطبيب الرابع بفيروس كورونا، الجمعة الماضية، ونعت النقابة الدكتور أشرف عدلي، استشاري أمراض القلب بمحافظة قنا جنوب البلاد، والذي توفي بمستشفى الصداقة بأسوان، بعد إصابته بفيروس كورونا، بعد مخالطته لمريض مصاب.





وكشفت النقابة أن اثنين من الأطباء المتوفين بفيروس كورونا توفيا بعدوي مجتمعية بعيدا عن ظروف عملهما، فيما توفي الطبيب الثالث بعد إصابته بعدوى من مخالطته لمريض مصاب، وكان ضمن الأطباء الذين توفوا بسبب فيروس كورونا الدكتورة سونيا عبد العظيم التي رفض أهالي قريتها دفنها خوفا من عدوى فيروس كورونا.



