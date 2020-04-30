تامر أمين عن حادث بئر العبد: "مسلسل الاختيار غاظ الإرهابيين"

نعى الإعلامي تامر أمين، شهداء العملية الإرهابية بمدينة بئر عبد، قائلا: "الألم يعتصرنا، ولكن لازم ينتابنا شعور بالفخر والعزة"، متمنيا الشفاء للمصابين.





وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أنه يبدو أن مسلسل الاختيار والذي يجسد بطولة الشهيد البطل أحمد منسي "غاظهم"، واصفا الشهيد المنسي بـ الأيقونة، معقبا: "مصر فيها 100 مليون منسي، وكلنا مشروع شهيد".





وأكد الإعلامي تامر أمين، أن الإرهاب القذر مصيره إلى مزبلة التاريخ، وكل يوم يسقط في مصر منسي جديد، وترتفع رايتها أكثر، متابعا: "الجماعات الإرهابية عايزة تفطس الحالة التي أحدثها مسلسل الاختيار، في ناس فكرها تغير بعد 7 حلقاتا من المسلسل".





هذا وقد أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.





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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.









وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.



