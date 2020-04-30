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الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار.. المنسى يشرح لرجاله معنى كلمة "أنصار بيت المقدس"

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


عرضت منذ قليل الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث» بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابى.

وظهر "المنسى" في أحد المشاهد وهو يشرح معنى "أنصار بيت المقدس" لجنوده الذين كانوا في حيرة من هذا الاسم الذى الجماعات الإرهابية على نفسها، قائلا: "لازم نفهم اللى قدامنا بيفكر إزاى علشان نحاربه إزاى، مين فينا مانفسوش يحرر القدس، أو مش عايز يصلى فى المسجد الأقصى، هم بيلعبوا على الشغل ده، يقعدوا يلموا فى الرجالة علشان يطلعوا يحرروا القدس، بيحرروها؟ لا بيحاربونا إحنا، مع إن إحنا مسلمين زيهم".


يذكر أن "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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