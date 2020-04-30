مسلسل بالقلب الحلقة 7.. بديع أبو شقرا يعيش بقلب ناهي ويحاول رد الجميل لزوجته

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انطلقت منذ قليل الحلقة السابعة من مسلسل بالقلب وهو من بطولة كارمن لبس وبديع أبو شقرا وكوكبة من كبار النجوم.



وشهدت الحلقة اللقاء العفوي الذي دار بين ديانا وجواد في شركته وعندما ذهبت إلى مكتبه وجدت اللوحات التي رسمتها وقام هو بشرائها ويخبرها أنه سعيد الحظ لأنها كانت من نصيبه.



ويكتشف جواد أن هناك شخصًا قد تبرع بأعضائه قبل وفاته وأنه يعيش بقلبه حتى الآن ويحاول معرفة من هو هذا الشخص لكي يرد الجميل لعائلته وزوجته ولكن في البداية يرفض القانون اللبناني الإدلاء بأي معلومات عن ذلك لحفظ السرية.



وتدور أحداث العمل حول قصة خيوطها غامضة ومؤثرة تتحكم أمال في حياة ابنتها ديانا بشكل كبير، وحياة حبيبها ناهي، فتتحمل ديانا تداعيات ما قامت به والدتها، أملا في الوصول إلى بر الأمان، ويناقش أيضًا قضية إطلاق الرصاص بالمناسبات ووقوع ضحايا بسببه.



يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.