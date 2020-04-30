ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها بمشهد لسوسن بدر " ونحب تاني ليه"

ونحب تاني لية !!💔 تم النشر بواسطة ‏‎Yasmin Abd Elaziz‎‏ في الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠٢٠

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة للفنانة سوسن بدر من مشهد لها في مسلسل "ونحب تاني ليه" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وكانت الصورة للفنانه سوسن بدر ومكتوب عليها "قعدة بنتي جمبي من غير راجل أهون من إنها تكون مع راجل بيكسرها"وعلقت "ياسمين" علي الصورة قائلة"ونحب تاني ليه، حيث أنه، مشهد للفنانة" سوسن بدر من مسلسلها"ونحب تاني ليه" الذي يعرض حالياً علي شاشات التيليفيزيون.وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وتارا عماد وليلى عز العرب وعماد رشاد وعلا رشدي".