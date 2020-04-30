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صفية العمري: "لهذا السبب ندمت على سفري للإسكندرية"

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أوضحت الفنانة صفية العمري عن سبب الذي دفع عائلتها يجعلوها تترك منطقة المحلة للعيش في مدينة الإسكندرية.

وتحدثت الفنانة صفية العمري خلال حلولها ضيفة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،حيث قالت أن السبب وراء سفرها للإسكندرية هو وقوعها في الحب مع أحد الأشخاص في فترة شبابها،لكن أسرتها رفضت زواجها منه، حيث قالت: "أهلي هربوني من المحلة للإسكندرية، لعدم الزواج منه، ودرست في الإسكندرية،وندمت على سفري وترك حبيبي ".



وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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