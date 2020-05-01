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الأرصاد تحذر من طقس ثامن أيام رمضان

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:53 ص
طقس القاهرة
طقس القاهرة
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، بدرجات الحرارة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، الرياح نشطة.

جنوب الصعيد
يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الجمعة ثامن أيام رمضان، حيث تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات لحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس مساء اليوم، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد، في ساعات الليل المتأخرة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط غرباً على السواحل الشمالية الغربية، وتكون نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقالت الأرصاد: إن درجات الحرارة مرتفعة، وعن الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «17 – 31»، الإسكندرية «16– 26»، قنا «20- 35»، الأقصر «21 – 35»، أسوان «22 – 36».

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