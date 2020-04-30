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محافظ بني سويف ينعي شهداء الحادث الإرهابي: "لن ينال من عزيمة الدولة"

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مساء اليوم الخميس شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد في شمال سيناء معربًا عن خالص تعازيه لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن وأمان الوطن والمواطن سائلا أن يتغمدهم الله برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم نعمة الصبر والسلوان، وأن يمن بعاجل شفائه على المصابين.

ووصف محافظ بني سويف، في بيان له، الحادث الإرهابي بالخسيس والغاشم، مؤكدًا على أن تلك الأعمال الإجرامية والإرهابية المقيتة لن تنال من عزيمة الدولة شعبا وقيادة سياسية وقوات مسلحة وشرطة باسلة في القضاء على الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن، ولا هدف له سوى الخراب والدمار، مشددا على أن الجميع لديه الثقة الراسخة على قدرة أبنائنا البواسل في اقتلاع الإرهاب الأسود من جذوره.

وأشاد محافظ بني سويف ببسالة رجال قواتنا المسلحة ضد أي خطر قد يهدد أمن الوطن واستقراره، ومؤكدًا على أن المصريين جميعهم يقدرون تضحيات أبنائنا من القوات المسلحة وأن تضحياتهم لن تذهب سدى، وأنه إذا استشهد بطل فخلفه أبطال يحملون الراية من بعده حتى الانتصار لا محالة بمشيئة الله تعالى، مؤكدا على أن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد خلف قيادتها السياسية وجيشها القوي والشرطة الباسلة في مواجهة تلك النبتة البغيضة، واستكمال مسيرة التنمية.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، قال، في بيان له، اليوم الخميس، إنه "إنفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".

وأكدت القوات المسلحة، في بيان آخر، مساء الخميس، على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى في نعيه لشهداء الوطن اليوم: نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.

رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.

حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

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