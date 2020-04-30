خروج زين من الواحة ومراقبة سلمى له.. أبرز أحداث الحلقة 7 من ''النهاية"

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بدأ من قليل مسلسل ''النهاية"، وذهب الفناني محمد الدقاق ومحمد فاروق شيبة للفنان محمد لطفي وقدموا له بعض الأعضاء الصناعية والتي لم تعجب الفنان محمد لطفي ويقول لهم انهم مديونين وقال انه مراد المحروق قهر النووي ولو كان معه لصوص محترفة كانوا سرقوا الشارع بأكمله.



ويقول لهم مراد المحروق أنهم ليس لديهم مكان يسكنون به وأن هذا المكان على قدهم فقط، ويقترح الفنان محمد فاروق ان يسيطر على المهنة بأكملها حتي يستطيعوا فرض سيطرتهم وأسعارهم وعليهم التعلم من شغل انيرجي كو ويوعده ان يعطيه مهلة لتجميع المال وأن هذه الخطة ستجعلهم أقوى من الأمن اذا تمت على خير.



ويقول مراد المحروق اليهم أن تم القبض عليهم سيقتلهم قبل وصولهم الى الأمن، ويذهب الفنان أيمن الشيوي لمحمد لطفي ويقول له ما الذي أتفقنا عليه، ليخبره محمد لطفي أن بعد خطفه لزين اكتشف انه متراقب ورجالته قتل منها وأتعرفوا.



ويطالبه الفنان أيمن الشيوي أنه لا يريد الأسيهات لكنه يريد ما يدور في عقل زين، ويخبره بالقلب الصناعي الذي صنعوا ويهدده أنه يستطيع أن يفصل هذا القلب من بيته ويتركه للموت.



يتصل مراد المحروق بشادية للاطمئنان ويسخر منها أن تريد خطف طفل أخر مثل قبل، ويهددها ويطلب منها أن تراقب رضوى زوجة زين وتخبره أن رضوى اتفقت مع الأمن وسوف تورد لهم محاصيل، ويهددها أن الأمن بامكانه معرفة أن قامت بخطف أبن ضرتها.



يحضر روبوت زين الطعام لرضوى ويطمئنها أنه تركها وأن تسامحه في مصلحة صحتها النفسية والبدنية، وتطالبه باعطائها شوربة من نفس النوع، ثم يأتي له إتصالا أنه مطالب بالذهاب الى شركة إنيرجي كو في صباح الغد تمام الساعة السابعة مساءً.



وتذهب صباح الى عزيز لتخبره أن انيرجي كو اكتشفت أن نسخة وعي زين تم سرقتها، ويخبرها أن هذه النسخة اذا لم تعود اليهم قبل تحميل نسخة أخرى من روبوت زين وأن لم يتم السيطرة على هذا الأمر سوف تحدث لهم كارثة جميعاً ويطالبها أن تحضر له زينة التي قامت بسرقة الوعي حتى يحاول إصلاح ما تم تدميره ويندم على ما فعله ويعترف أنها أكبر غلطة فعلها في حياته.



يأتي اتصال من المهندس غفران للفنان محمد جمعة ويخبره أن خبر سرقة وعي زين فرصة جميلة لهم لكي يتمكنوا من نسخه ويطالبه الفنان محمد جمعة أن لا ينساه في المكسب.



يذهب عزيز للبدء في محاولة إصلاح ما تم دماره ويشرح لهم الخطة وأنه سوف يعطل الكاميرات برفقة سعادة ويستغلوا حدوث الفوضى ويقوموا بترجيع ملف الوعي وتأخذ الديسك المتأرشف بتاريخ اليوم التي تمت فيه السرقة، وتتخلص من ملف الكاميرا دون شعور أحد بها قبل حدوث كارثة أخرى.



تذهب زينة لاعطاء النسخة لصاحب الشركة، ويأخذها منها الفنان أحمد صبري غباشي ويقول لها أن هذه نسخة وليست الأصلية ثم يكشف لهم الفنان محمد جمعة شئ للاطلاع عليه حتى يستطيعوا معرفة اجابات أسئلتهم ويتم كشف حقيقة كل من صباح وزينة.



ويذهب الفنان أحمد وفيق الى منزل الفنانة سهر الصايغ للقبض عليها، ويطلب الفنان أحمد وفيق توفر لديه نسخة كاملة من وعي المهندس زين دون تلاعب حتى يتمكن من رصد جميع الجرائم التي قام بإرتكابها.



ويواصل الفنان يوسف الشريف عمله في الشركة التي انتقل للعمل بها، ويقوم بالاشراف على جميع المهندسين ثم يأتي اليه الفنان محمد مرزبان ويسأله عن الأسيهات وهل انتهى منها أم لا، ويقول له زين أنه أقترب من إنهاء 300 ac، ويطلب منه زين أن يذهب للاشراف على مكان الأسيهات ولكن يرفض الفنان محمد مزربان وأن يركز فقط وليس من مصلحته الدخول الى هذا المكان حتى لا يتم إتهامه في شئ فيما بعد.



ويسأل زين سلمى عن المهندسين الذين يعملون علي استخراج الطاقة من البيو عضوية لتشك سلمى فيه وأين تم سماعهم لأنهم يجلسون في مكان بعيد وتقول له أن يسألها في أي شئ دون التحدث مع أحد ولا ينفذ شئ غير مصرح له من تصريحه الأمني.



ويجلس زين مع نفسه ويفكر فيما قالوا له الرجل صاحب المطعم أن يرسله الى أي مكان لم يصرح له تصريحه الأمني.



ويخرج زين بالكارت الذي أعطاه له هذا الرجل، وتشاهد سلمى ما فعله لمراقبتها له، وهنا تنتهي أحداث الحلقة.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.