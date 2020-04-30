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حزب المصريين ينعي شهداء "بئر العبد".. ويؤكد: لن ينالوا من عزيمتنا

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
نعى حزب المصريين، ببالغ الحزن والأسى، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨ جنود، في انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم المدرعة جنوب مدينة بئر العبد في سيناء، داعيًا الله الشفاء للمصابين والرحمة للشهداء الأبطال وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وعبر حزب المصريين، عن عظيم امتنانه وتقديره للتضحيات الثمينة التي يقدمها أبناءنا وأخوتنا من قوات الجيش والتي لا يضاهيها تضحية ولا تُقدر بثمن، فهؤلاء رجال قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لن ينسى لهم الوطن ولا التاريخ ما صنعوه من أجل بقاء مصرنا الحبيبة آمنة مطمئنة رغم أنف كل جبان.

وأكد حزب المصريين، أن هذه العمليات الإجرامية، لن تنال من عزم القوات المسلحة المصرية، وستظل تحارب كل بؤر الإرهاب الغادر حتى تطهر وطننا الغالِ من تدنيسهم وخستهم، ودماء شهداءنا الطاهرة تزيدنا قوة وصلابة وتصميم على الثأر وإبادة العناصر الإرهابية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.

وتابع، في منشور عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجماعي "فيس بوك"،: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة، حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وكان قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إنه انفجرت اليوم الخميس عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكد المتحدث الرسمي، في بيان عاجل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

 أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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