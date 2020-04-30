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الإمارت تخفض أسعار الوقود لمستويات قياسية

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:13 م
أسعار البنزين
أسعار البنزين
كشفت شركة بترول الإمارات الوطنية (أينوك) عن أسعار البنزين الجديدة في مايو المقبل من عام 2020، حيث بلغ سعر بنزين 98 السوبر 1.91 درهم/ لتر، أما عن بنزين 95 الخصوصي فتبلغ نحو 1.80 درهم/ لتر، وسجل سعر الديزل استقراراً شهرياً عند مستوى 2.06 درهم/ لتر.

يُشار إلى أن أسعار الوقود في شهر مايو  من عام 2019 كانت مرتفعة عن الأسعار حالياً، حيث بلغ  سعر بنزين 98 السوبر سعر 2.48 درهم لكل لتر، فيما جاء سعر بنزين 95 الخصوصي بنحو 2.34 درهم لكل لتر، وسجل سعر الديزل 2.53 درهم لكل لتر.

وشكل شهر يونيو من عام 2019 الأعلى سعراً في أنواع الوقود في الإمارات، بينما سجل شهر مايو من عام 2020 أقل الأسعار خلال عام.

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وبمطلع العام الجاري في يناير/كانون الأول 2020، وصل سعر بنزين 98 السوبر إلى نحو 2.24 درهم لكل لتر، فيما سجل سعر البنزين خصوصي 95 نحو 2.12 درهم لكل لتر، وبلغ سعر الديزل نحو 2.38 درهم لكل لتر.

أما شهر فبراير 2020، فسجل سعر بنزين 98 السوبر استقراراً بنحو 2.24 درهم لكل لتر، وسجل سعر البنزين خصوصي 95 استقراراً بنحو 2.12 درهم لكل لتر، وبلغ سعر الديزل نحو 2.40 درهم لكل لتر مرتفعاً شهرياً.

وجاء شهر مارس  2020، فسجل سعر بنزين 98 السوبر تراجعاً إلى نحو 2.16 درهم لكل لتر، كما تراجع سعر البنزين خصوصي 95 إلى نحو 2.04 درهم لكل لتر، وبلغ سعر الديزل نحو 2.25 درهم لكل لتر منخفضاً على أساس شهري.

فيما حل شهر أبريل  2020، بأسعار أكثر تراجعاً، إذ سجل سعر بنزين 98 السوبر تراجعاً إلى نحو 1.91 درهم لكل لتر، كما تراجع سعر البنزين خصوصي 95 إلى نحو 1.80 درهم لكل لتر، وبلغ سعر الديزل نحو 2.06 درهم لكل لتر منخفضاً على أساس شهري.

ويأتي ذلك على خلفية انهيار أسعار النفط على المستوى العالمي، إذ فشل اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك +" ومنتجين آخرين للنفط في تهدئة مخاوف المستثمرين، وسط توقعات بتجاوز حجم تراجع الطلب للهبوط المتوقع في المعروض واستمرار تخمة الإمدادات.

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