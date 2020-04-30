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هكذا ردت صفية العمري عن افشائها لإصابة شريف منير بمرض العصب السابع

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
نفت الفنانة صفية العمري خيانتها للأمانة التي استأمنها عليها الفنان شريف مُنير وهي إفشاء حقيقة مرضه بالعصب السابع.

تحدثت الفنانة صفية العمري خلال حلولها ضيفة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، حيث قالت :"مخنتش الأمانة أنا مريت بنفس الظروف مرض العصب السابع، وشريف لما حصلتله الحالة دي طلبت الدكتور بتاعي اللي عالجني،خليته يشوف شريف ويعالجه، وعمره ما طلب إن أخبي، لما قولت كنت مُجبرة أقول لما حصل عندي الموضوع وعند شريف ".

وعندما اخبرتها إيناس الدغيدي أن بعض الفنانين لا يحبون قول أشياءً تخص مرضهم،قالت لها :" أن ذلك المرض يحدث لكل الناس، والحمد لله لم أفشي سر".

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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