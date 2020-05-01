هشام ماجد يفوز بالتحدي الخامس للعبة وشيكو يخسر بسبب باب العربية.. "اللعبة" الحلقة 10





أذاعت قناة mbc مصر الحلقة الجديدة من مسلسل "اللعبة" النجمين هشام ماجد وشيكو.

وحرص الثنائي، "شيكو" وهشام ماجد علي إمتثال الإخلاق الكريمة، والتحلي بالصبر، ومساعدة المحتاجين، وذلك للفوز بالتحدي والجائزة المالية مقدارها "300 ألف جنية"وقام شيكو بمساعدة المحتاجين وتوزيع الأموال عليهم، حتي وصل الأمر بة إعطائهم كارت الAtm، ولسوء الحظ بينما "شيكو" في العربية متجهاً لبيتة إذا بشخص يظهر أمامة فيضطر "شيكو" للنزول لمساعدة في أنه يعدي الطريق، ويترك باب العربية مفتوح، فيقوم الباب بخبط شخص من المارة فيخسر شيكو التحديعلي الجانب الآخر تحمل هشام ماجد غضةب أخد الأشخاص العاملينرمعة وتركه يقوم بضربه وصبر إلي ان فاز بالتحدي بعد إعلان "صاحب اللعبة" خسارة "شيكو"ويشطرت في التحدي الخامس للعبة الآتي : "علشان كدا التحدي المرة دي هيبقي هادف وبناء،مين فيكم اللي هيقدر يكون شخص مثالي لمدة 24 ساعة، يبقي شخص مهذب يحترم غيره ما بيكذبش مابينافقش، بيساعد المحتاج وما يقلش لأ، ما بيعملش غلط، واللي يعمل كل دا جايزتة هياخد ثواب كبير أوي، خلاص خلاص، ما تتخضوش، 300 ألف جنية، أيوه صحيح كل واخد لازم يعيش حياتة الطبيعية وما يقفلش علي نفسة،يشار إلي أن "شيكو" هو من فاز بالتحدي الرابع للعبة، بعد أن قام بخيانة زوجتة ميرنا جميل في عيد جوازهم مع "تهاني " وقامت ميرنا جميل بضربة بالقلم علي وجهة ففاز بالتحدي وجائزة مقدارها 250ألف جنية.و تدور أحداث مسلسل اللعبة، حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،ويشارك في العمل ،هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميلدعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي. وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "