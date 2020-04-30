عبدالمحسن سلامة: الإرهاب لن يُضعف عزيمتنا وسيذكر التاريخ

نعى الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، شهداء عملية الغدر والإرهاب من أبطال القوات المسلحة، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، والحفاظ على أمنه وأمانه، واستُشهدوا جرّاء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، سائلًا الله عز وجل واسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وللمصابين تمام الشفاء العاجل.





وقال "سلامة" في بيان له، إن الوقوف بجانب الجيش والشرطة في هذه الأوقات الحرجة واجب وطني، للقضاء على الإرهاب الغشيم وداعميه، مشيدًا بتضحيات رجال الجيش والشرطة الأبطال العظماء، أمام هذه المحاولات الخسيسة التي لن تفت في عضد الوطن، ولن تُوهن عزيمة الشعب في التصدي للإرهاب البغيض، الذي يستهدف زعزعة أمن الوطن والمساس باستقراره.





وأضاف "سلامة" أن الإرهاب لن يُضعف من عزيمة وثقة المصريين في جيشهم وقيادتهم السياسية، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنًا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، وأن الحق والخير والعدل ينتصر على الباطل والشر والظلم.





وكان قد أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، عن انفجار عبوة ناسفة، اليوم الخميس، بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.





وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، في بيان عاجل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.





وكان قد نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتوجه بالدعاء إلى الله العلى القدير لسرعة الشفاء للمصابين.



