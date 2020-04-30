Advertisements

عبدالمحسن سلامة: الإرهاب لن يُضعف عزيمتنا وسيذكر التاريخ

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:23 م
عبدالمحسن سلامة
عبدالمحسن سلامة
ميسون أبو الحسن
نعى الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، شهداء عملية الغدر والإرهاب من أبطال القوات المسلحة، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، والحفاظ على أمنه وأمانه، واستُشهدوا جرّاء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، سائلًا الله عز وجل واسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وللمصابين تمام الشفاء العاجل. 

وقال "سلامة" في بيان له، إن الوقوف بجانب الجيش والشرطة في هذه الأوقات الحرجة واجب وطني، للقضاء على الإرهاب الغشيم وداعميه، مشيدًا بتضحيات رجال الجيش والشرطة الأبطال العظماء، أمام هذه المحاولات الخسيسة التي لن تفت في عضد الوطن، ولن تُوهن عزيمة الشعب في التصدي للإرهاب البغيض، الذي يستهدف زعزعة أمن الوطن والمساس باستقراره.

وأضاف "سلامة" أن الإرهاب لن يُضعف من عزيمة وثقة المصريين في جيشهم وقيادتهم السياسية، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنًا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، وأن الحق والخير والعدل ينتصر على الباطل والشر والظلم.

وكان قد أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، عن انفجار  عبوة ناسفة، اليوم الخميس، بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، في بيان عاجل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وكان قد نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتوجه بالدعاء إلى الله العلى القدير لسرعة الشفاء للمصابين. 

وأكد مجلس الوزراء في بيان له، تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان. 

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مهاجم الفريق

منذ ساعتين

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "السيسي" على حادث بئر العبد الإرهابي

منذ ساعة و نصف

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. بوتين يكلف نائبه بمهام رئيس الحكومة الروسية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الزمالك يواصل الضغط لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يومين

مفاجأة.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

09:46 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

04:50 م

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

04:01 م

عاجل.. أول تعليق من "السيسي" على حادث بئر العبد الإرهابي

10:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة