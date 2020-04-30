"الصحة" تعلن خطوة جديدة لمواجهة كورونا الفترة المقبلة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زيادة المخالطة تؤدي إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة حرص المواطنين على تجنب التجمعات خلال شهر رمضان، واتباع الإجراءات الوقائية.





وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أنه لا يوجد تجربة معينة يمكن الاسترشاد بها فيما يتعلق بالوصول إلى ذروة الإصابات، مؤكدا أن مصر مقارنة بدول العالم تعتبر في وضع جيد.





ونوه بأنهم اختاروا 30 مستشفى من مستفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية لتتحول بشكل تدريجي إلى مستشفيات عزل، وتقديم الخدمة الصحية لمصابي كورونا وذلك على 3 مراحل، موضحا أنهم يقومون برفع الكفاءة البشرية للعاملين في هذه المستشفيات.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.









وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.



