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صراخ غالية وتصرف غير متوقع من جدتها .. أبرز ما جاء في الحلقة 7 من "ونحب تاني ليه"

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


عرضت الحلقة السابعة مساء الخميس، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

انتهت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل "ونحب تاني ليه"، بغضب "غالية - ياسمين عبد العزيز" من "مراد - كريم فهمي" بسبب سمعاها صوت فتاة أخرى معه أثناء مكالمتهما الهاتفية، وحاول "مراد" أن يفهمها أن هناك سوء تفاهم، وأثناء محادثتهما معًا صدمت "غالية" بهجوم شخص غريب في منزلها.


وبدأت أحداث الحلقة السابعة قيام "غالية" بالصراخ لتستنجد بوالدتها وجدتها، وتجمع كل من في المنزل وأحضروا الشرطة دون معرفة هوية اللص، ولكن كان هناك بعض الشكوك حول أحد من أقرباء "غالية" خاصة وأنه ليس هناك أثار تحطيم أو محاولات لفتح الباب.


على جانب آخر ، قامت جدة "غالية"، والتى تجسد دورها ليلى عز العرب بالاتصال بـ"عبدالله" طليق "غالية"، وبسبب معاناتها مع مرض النسيان اعتقدت أنهما ما زالا متزوجين، الأمر الذى أغضب "غالية" منها بشكل كبير، وطلبت منها أن لا تكرر هذا مرة أخرى.



يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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