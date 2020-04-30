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ترامب: نجحنا في إبقاء وفيات كورونا أقل من الدول الآخرى

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:19 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نجاح الإجراءات التي اتخذتها السلطات في بلاده بشكل كبير في إبقاء الوفيات أقل من مثيلها لدى دول أخرى. 

وأوضح ترامب، خلال تصريحات له، اليوم الخميس، أن إدارته اتخذت خطوات غير مسبوقة لحماية كبار السن، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وتابع: "وفرنا أجهزة تنفس صناعي لكل من احتاج إليها من المصابين بالفيروس، وسنقدم أجهزة التنفس الصناعي للدول التي تحتاجها لمكافحة فيروس كورونا".  

وأشار ترامب إلى أن تجارب باده حول العلاجات واللقاحات الخاصة بالفيروس تسير بسرعة كبيرة.

وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق، إن بلاده تجاوزت ذروة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا عودة انفتاح الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى.  

وتابع خلال مؤتمر الإفادة اليومية حول تطورات فيروس كورونا، قائلًا: "سنكون قادرين قريبا على إجراء 5 ملايين فحص يوميا لاكتشاف الإصابات بالفيروس"، متهما الصين بالتراخي في مواجهة الجائحة ووقف انتشارها.

تصريحات ترامب جاءت عقب تجاوز أعداد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة مليون حالة، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المرموقة بعد ظهر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

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