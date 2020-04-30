كفرالشيخ تسجل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

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سجلت محافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، إصابتين جديدين بفيروس كورونا المستجد بعد أن تبينت إيجابية التحاليل pcr وتم نقلهم لمستشفي العزل ببلطيم لتلقي العلاج اللازم.



وأكد مصدر طبي إلى "الفجر" أن الحالتين الأولي لطفل من دسوق ويدعي " ع. ط. ع" 13 عام، تم نقله من مستشفي حميات دسوق الي مستشفي العزل ببلطيم، والإصابة الاخري لمواطن من مركز بيلا ويدعي " ع. ا. ب" وتم نقله من مستشفي صدر كفرالشيخ لمستشفي العزل ببلطيم لتلقي العلاج.



وبذلك ترتفع إعداد الحالات المسجلة إصابة بفيروس كورونا في منذ بدء الأزمة وحتي الان، الي 85 حالة.



وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قد أصدر اليوم الخميس، القرار رقم ( 412 ) لسنة 2020م، باستمرار العمل بالقرار رقم ( 389 ) لسنة 2020م بشأن عزل قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، وذلك حتي 6 مايو 2020م، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفرالشيخ، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والخطة الوقائية الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأكد محافظ كفرالشيخ، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم للقرية بصفة دورية في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها، موضحًا أن المحافظة ملتزمة بتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة، وتوفير احتياجات الأهالي من السلع الغذائية وكافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.