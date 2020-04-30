اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام

قام عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، المكلفة من الفيفا لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، بتوقيع الشيكات الخاصة بمستحقات الحكام التي بلغت ما يقرب 7 ونصف مليون جنية.



وأعربت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، ودكتور عزب حجاج مدير الحكام، عن تقديرها للحنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، الذي يحرص على دعم أسرة التحكيم، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.



ومن المقرر أن تقوم لجنة الحكام بصرف مستحقات الحكام بحميع الأقسام من يوم الأحد المقبل.



وسبق للجنة الخماسية مؤخرا، صرف ما يقرب من 7 مليون جنية، على دفعتين، من مستحقات الحكام منهم 4 مليون من الموسم الحالي، و3 مليون و500 من الموسم الحالي.