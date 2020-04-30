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الصحة تزف بشرى سارة عن حقن مصابي كورونا بـ بلازما المتعافين

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد مسحات فيروس كورونا تزداد يوميًا، حيث هناك أكثر من 30 معمل فضلا عن المعامل المركزية تتولي عملية تحليل فيروس كورونا.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أنه تم بدأ تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا ببلازما المتعافين من الفيروس، معلنا أنه تم استخلاص البلازما من 6 متعافين من فيروس كورونا، وبعد إجراء التحاليل ثبت صلاحية 3 منهم فقط لإجراء التجربة.

وأوضح أنه بالفعل تم حقن أول مريض بالبلازما، حيث تستخدم هذه الآلية في الحالات الحرجة، منوها بأنه في حال ثبوت إيجابية النتائج سندعو المتعافين للتبرع بالبلازما.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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