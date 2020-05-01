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شاهد.. زاهي حواس: وافقت على منصب وزير الآثار غصب عني

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:50 ص
زاهي حواس
زاهي حواس
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الاسبق، إنه لو رشح لمنصب مدير عام اليونسكو لرفض هذا الأمر، معقبًا: "أنا مش بتاع مناصب، والينوسكو مؤسسة كلامية، ولا تفعل شيء". 

وتابع "حواس"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن قبل منصب وزير الاثار رغمًا عنه، وهذا أسوأ شيئًا حدث له في حياته، مستطرًا: " قبلت منصب وزير الآثار غصب عني، مكنش في وزير آثار وقت الثورة، ومكنش ينفع أقول لا".

هذا وعقب الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، ووزير الآثار الأسبق، على ما ذكره الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق بشأن وجه أبو الهول هو نفس وجه نبي الله إدريس.

وقال "حواس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "أنا بحب الدكتور علي جمعة جدا.. ولكن مينفعش يطلع في برنامج يقول أن سيدنا إدريس هو من بدأ بناء الأهرامات، وأن وجه أبو الهول هو وجه النبي إدريس".

وأوضح أن ايمنحتب هو من بنى أول هرم في مصر، مؤكدا أنه لا يوجد صلة بين سيدنا إدريس وأبو الهول إطلاقا، وأيضا لا يوجد صلة بين أوزوريس وبين سيدنا إدريس.

ووجه عالم المصريات، رسالة إلى الدكتور علي جمعة، قائلا: "أضربلك تعظيم سلام لما تفتي في الدين، لكن ماينفعش تفتي في الآثار".

هذا وقد علق الشيخ الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على إمكانية أن يكون سيدنا إدريس هو من علم المصريين بناء الأهرامات، قائلا: «هناك قرائن تساعد على هذا التصور، من ضمنها أن بناء أبوالهول سابق على بناء الأهرامات».

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علي جمعة سيدنا إدريس زاهي حواس توك شو الفجر أخبار

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