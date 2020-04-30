"اتزقت عليا".. عايدة رياض تكشف تفاصيل سر الـ100 دولار وتلفيق قضية أداب لها

كشفت الفنانة عايدة رياض، سر الـ100 دولار التي جعلتها تدخل السجن، قائلة: "الحقيقة إن الفلوس اتزقت عليا، وربنا العالم بيا".





واستطردت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "جم 4 لمحرم فؤاد وقالوله على الـ100 دولار المزورة، قالهم إزاي وهي مش بتخرج".



