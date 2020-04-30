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"اتزقت عليا".. عايدة رياض تكشف تفاصيل سر الـ100 دولار وتلفيق قضية أداب لها

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:45 م
الفنانة عايدة رياض
الفنانة عايدة رياض
الفجر الفني
كشفت الفنانة عايدة رياض، سر الـ100 دولار التي جعلتها تدخل السجن، قائلة: "الحقيقة إن الفلوس اتزقت عليا، وربنا العالم بيا".

واستطردت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "جم 4 لمحرم فؤاد وقالوله على الـ100 دولار المزورة، قالهم إزاي وهي مش بتخرج".

وتابعت: "محرم فؤاد نزل معاهم وهو ميعرفش حاجة، وبعدها بدأت التحقيقات، ومحرم فؤاد عمل خناقة كبيرة، ووقتها الجرايد كلها كتبت".

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عايدة رياض الفنانة عايدة رياض

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