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ترامب يدرس فرض رسوم على الصين على خلفية فيروس كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:39 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه اطلع على الدليل الذي يثبت أن مصدر فيروس كورونا هو معهد ووهان للفيروسات في الصين، منوها بأنه  يدرس فرض رسوم على الصين.


وأوضح ترامب، خلال تصريحاته، مساء اليوم الخميس، أنه يرى "أدلة" تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك.

وقال إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات في بلاده نجحت بشكل كبير في إبقاء الوفيات أقل من مثيلها لدى دول أخرى. 

وأضاف ترامب، في تصريحات له الخميس، إن إدارته اتخذت خطوات غير مسبوقة لحماية كبار السن، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وتابع الرئيس الأمريكي: "وفرنا أجهزة تنفس صناعي لكل من احتاج إليها من المصابين بالفيروس، وسنقدم أجهزة التنفس الصناعي للدول التي تحتاجها لمكافحة فيروس كورونا".  

وأشار ترامب إلى أن تجارب باده حول العلاجات واللقاحات الخاصة بالفيروس تسير بسرعة كبيرة. 

وفي وقت سابق، أكد ترامب، أن بلاده تجاوزت ذروة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا عودة انفتاح الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى.  

وتابع خلال مؤتمر الإفادة اليومية حول تطورات فيروس كورونا، قائلًا: "سنكون قادرين قريبا على إجراء 5 ملايين فحص يوميا لاكتشاف الإصابات بالفيروس"، متهما الصين بالتراخي في مواجهة الجائحة ووقف انتشارها.

تصريحات ترامب جاءت عقب تجاوز أعداد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة مليون حالة، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المرموقة بعد ظهر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

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