عايدة رياض تكشف سبب انفصالها عن محرم فؤاد (فيديو)

قالت الفنانة عايدة رياض،: "بعتولي فيلم الغول في أول جوازي، ومحرم فؤاد رفضه من على الباب".





وكشفت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، سبب طلاقها من محرم فؤاد، قائلة: "كان وقتها مسلسل المال والبنون وقتها، وكنت بنزل طول اليوم وبرجع متأخر جدًا، وكنت بخاف منه لأنه يخض وله شخصيته".





وتابعت: "قالي هو ده بانسيون ولا إيه، وبدأت الخلافات وبقيت بين نارين، وحصلت خلافات كتير لدرجة إني نزلت بشنطة هدومي وروحت التصوير بيها".



