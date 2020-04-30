مروحيات إسرائيلية تستهدف مواقع في القنيطرة بسوريا دون ضحايا

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي بالعادة لا يعلق على هذه التقارير التي ترد من وسائل إعلام عربية ودولية.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي بالعادة لا يعلق على هذه التقارير التي ترد من وسائل إعلام عربية ودولية.

وبحسب مراسل قناة 13 الإسرائيلية، فإن الحديث يدور عن استهداف مواقع للجيش السوري، ومنصات إطلاق صواريخ جاهزة.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، وتستهدف بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ حزب الله.





وتُكرّر التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.









وقال "المرصد"، إن طائرة من دون طيار استهدفت مساء الأحد سيارة لقوات الحشد الشعبي الموالية لقوات النظام عند أطراف مدينة البوكمال شرق دير الزور، بالقرب من الحدود السورية - العراقية، حيث جرى تدمير السيارة ومقتل جميع من كان بداخلها، فيما لم تعلم هوية الطائرة التي استهدفت السيارة.



