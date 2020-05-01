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صفية العمري: تعبت نفسيا بعد فشل الجزء السادس من "ليالي الحلمية"

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

نفت الفنانة صفية العمري، شائعة إصابتها بالغرور، كما تحدثت عن الضرر الذي وقع عليها بعدما فشل الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية".

وفالت الفنانة صفية العمري، خلال حلولها ضيفة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، أنها بعد تقديمها لمسلسل "ليالي الحلمية" إنها شعرت بأن جميع الرجال في العالم العربي يريدون الزواج منها.

ولفتت إلى أنها كانت تتمنى أن تكون بنفس قوة الشخصية التي قدمتها في المسلسل، حيث قالت: "كان نفسي أكون بالقوى والشراسة دي".

كما أوضحت صفية العمري سبب فشل الجزء السادس من "ليالي الحلمية "، حيث قالت :" كنت رافضة وحزنت وقولت ده مش ليالي الحلمية بس مكنتش قريت السيناريو جابولي حلقة أو اتنين"، ولكنها قالت أن تلك التجربة أثرت بالسلب عليها حيث تسببت فى إصابتها بالاحتباس في الأحبال الصوتية، وأشارت إلى سبب قبولها للعمل فيه وهو الضغوطات النفسية التي كانت تمر بها في ذلك الوقت.

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.


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