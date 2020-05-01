Advertisements

شاهد...الشرطة التركية تقتل مواطنًا سوريًا بدم بارد بسبب خرقه الحظر

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:14 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
كـسـاب أحـمـد
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على قتل الشرطة التركية مواطنًا سوريًا بدم بارد بسبب خرقه الحظر، قائلًا: "هذا المواطن كان يعاني من حالة معيشية سيئة ومتدنية، وبدلا من معاملته بالقانون بتغريمه عرامة مالية، تم قتله".

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الشرطة التركية تعاملت مع الشاب السوري بعدوانية ووحشية بصورة لا تتناسب مع خرقه الحظر.

وأضاف، أن هناك سجل يوثق الإفراط الشديد في استخدام السلاح ضد المواطنين السوريين من قبل الشرطة والتركية، والقنوات الإخوانية والقطرية لا تتناول هذا الأمر، ولكنها تقوف بضجة إذا قامت الشرطة بتوقيف أي مواطن كسر الحظر.

هذا وتستغل تركيا إنشغال دول الاتحاد الأوروبى وخاصة إيطاليا بأزمة فيروس كورونا، وتعمل على تهريب عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين عبر القوارب التى تنطلق من المدن التركية.

ونشر أحد المهاجرين غير الشرعيين فيديو خاص يوثق عملية تهريب مهاجرين من تركيا إلى السواحل الإيطالية، وذلك وسط انشغال كافة مؤسسات الدولة الإيطالية فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وما تزال الأراضي التركية منطلقا مفضلا لعصابات التهريب والتى تجلت بشكل واضح فى تزايد أعداد المهاجرين الذين غصت بهم الجزر التركية والقادمون من تركيا.

وتأتي عودة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر إلى الواجهة وتصاعدها بالتزامن مع غطاء رسمي تركى بدا وكأنه تشجيع غير مباشر من طرف حكومة العدالة والتنمية لتشجيع الظاهرة وزيادتها تعقيدا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مؤخرا أن بلده يعتزم إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا، وأنه قد يعيد فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا ما لم يحصل على دعم دولي ملائم للخطة.

وقدمت أوروبا الكثير من الأموال للنظام التركى وصلت لما يقدر بـ"ستة مليارات يورو" فى الأعوام القليلة الماضية، ضمن إطار عمل اتفاق بين أوروبا وتركيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وانخفضت اعداد المهاجرين غير الشرعيين بشدة بعدما طبق الاتحاد الأوروبي وأنقرة اتفاقا في مارس عام 2016 لوقف تدفق اللاجئين. لكن شهدت الآونة الأخيرة زيادة في أعداد المهاجرين من تركيا، ما يؤكد وجود نية مبيتة من النظام التركى لابتزاز الدولة الأوروبية ماليا عبر ورقة الهجرة غير الشرعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توك شو بوابة الفجر القنوات الاخوانية الفجر الإخوان أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من "السيسي" على حادث بئر العبد الإرهابي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

صفية العمري: تعبت نفسيا بعد فشل الجزء السادس من "ليالي الحلمية"

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 9 ساعات

"العربية للتصنيع" تكشف تفاصيل بوابات التعقيم ضد فيروس كورونا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. بوتين يكلف نائبه بمهام رئيس الحكومة الروسية

منذ حوالي 6 ساعات

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ حوالي 13 ساعة

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. تعليق عايدة رياض على صورة زفافها على محرم فؤاد

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الشرطة القبرصية تعتقل 19 مهاجراً

نشطاء: أردوغان يهدد أوروبا بتهريب البشر

محادثات "يونانية - تركية" بإسطنبول يتصدرها ملف الهجرة

تركيا: احتجاز أكثر من 3000 مهاجر غير شرعي الأسبوع الماضي

تامر أمين: تاريخ أردوغان السياسي "مليان بلاوي" (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

09:46 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

04:50 م

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

04:01 م

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

11:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة