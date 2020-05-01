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نقيب المحامين: سنحتفل قريبًا بتطهير سيناء من الإرهابيين

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:00 ص
رجائي عطية
رجائي عطية
آيات عامر - أسماء قورة
نعى رجائي عطية، نقيب المحامين، شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب الأثمة بعدما انفجرت عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، داعيا الله لهم بالرحمة والمغفرة، ومقدما خالص العزاء وصادق المواساة لقيادات القوات المسلحة وأهالي وزملاء شهدائنا الأبرار.

وتابع في بيان له، أن تلك الدماء الذكية سالت لتروي أرض سيناء الطاهرة التي احتفلنا منذ أيام قليلة بالذكرى الـ 38 لتحريرها من يد العدو الصهيوني، وسنحتفل قريبا بتطهيرها واجتثاث الإرهاب من جذوره بفضل الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المصرية، وبفضل تلك الدماء الطاهرة التي تسيل في تلك المعركة من أجل الوصول بالوطن والمواطن إلى الأمن والاستقرار.

تفاصيل إصابة واستشهاد 10 أبطال من القوات المسلحة
وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. 

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".  

وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان. 

وشدد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما يلاحق العار الإرهابيين وأعوانهم.

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