هشام ماجد لـ"الفجر الفني": سعيد بردود الأفعال على مسلسل "اللعبة".. وارد جدا أن أجتمع من جديد مع أحمد فهمي وشيكو في عمل مشترك ويكشف موقفه من تقديم فيلم عن "كورونا" (حوار)



حدثنا عن أقصى طموح لهشام ماجد في التمثيل؟

أقصي طموح هو أن أظل أقدم أفلامًا ناجحة وأقوم بعمل أفلام مختلفه تذكر في تاريخ السينما ويحسب لي أنني كنت فنان ناجح وأحافظ على حب الناس هذا هو طموحي البسيط جدًا.



من الفنان الذي يتمنى هشام ماجد التمثيل معه؟

كل فنانين مصر أتمني التمثيل معهم



ما هو نجمك المفضل من نجم هوليود؟

أحب "جوني داب" جداً، ولكنني لا أطمح إلى التمثيل معه.





أكثر أعمالك المقربة لقلبك؟

هناك العديد من أعمالي المقربه لقلبي أبرزهم" ورقه شفرة" لأنه أول عمل لي وكذلك فيلم "سمير وشهير وبهير" أكتر عمل الناس حبته ومسلسل "خلصانة بشياكة" بحبه جداً، بحب دوري فيه "قلب أمه "بحبه جداً لأن شخصيتي فيه كانت صعبه وفيلم "الحرب العالميه الثالثة".



حدثنا عن كواليس العمل في مسلسل "اللعبة" وما هي أصعب المواقف التي مرت عليكم أثناء التصوير؟

التصوير كان جميل ولذيذ وسهل وكنا بنتعامل كأصحاب نفطر ونتغدي ونعمل كل حاجه سوياً وكان هناك بساطه وقرب بين كل فريق العمل فالتصوير انتهي بسرعه وكان لطيف جداً.



ما رأي هشام ماجد في الفنانة عارفة عبد الرسول ولماذا تم اختيارها للمشاركة في مسلسل "اللعبة"؟

عارفه عبد الرسول إنسانه جميلة وتم اختيارها لأنها فنانه قويه جداً، خصوصاً في الكوميديا، لديها حس عالي من الكوميديا، فكان شرف لينا انضمامها لفريق عمل المسلسل.



هل ممكن لهشام ماجد عمل فيلم كوميدي تدور قصتة حلول فيروس "كورونا" المستجد؟

صعب جداً أننا نقوم بعمل فيلم كوميدي عن "كورونا" لأنه ضايق الناس فتره طويله وأثر علي العديد بالسلب.



هل هشام ماجد ملتزم بالحجر المنزلي؟

إلى حد كبير ملتزم واذا اضطريت للخروج من المنزل بقوم باتخاذ كل السبل الوقائية من لبس الماسكات وإستخدام المطهرات.



حدثنا عن آخر أعمالك؟

آخر أعمالي فيلم "تسليم أهالي" مع الفنانة دنيا سمير غانم والفنانه دلال عبد العزيز، وبيومي فؤاد، ومبسوط جداً بهذا العمل ومبسوط أنني سأقوم بعمل آخر مع"دنيا" بعد " بدل الحدوته تلاتة وهو تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج هشام جمال، وسينيرجي



هل ستجتمع في عمل مشترك مع شيكو وأحمد فهمي قريباً؟

لم نرتب لعمل معًا حتي الآن ولكن هناك نيه للعمل معًا مره أخرى وارد جدًا، ولكن حتي الآن لا يوجد خطة.



ما هو وجة الشبة بين ثلاثي أضواء المسرح وبين "هشام ماجد، شيكو، أحمد فهمي؟

ثلاثي أضواء المسرح أقوى من شيكو وهشام وفهمي بخمسين مرة وأتمنى أن نصبح قريبين منهم علي الأقل في الموهبة لأنهم عظماء صعب أن يتكرروا في تاريخ الفن.





هل بدت موهبة التمثيل علي هشام ماجد منذ الصغر ومن الذي اكتشفها وما دور الأسرة في تنميتها؟

بدأت بالضبط وأنا في سن التاسعة عشر من عمري عندما بدأنا بعمل أفلام نقلد فيها الأفلام المصرية القديمه في ذلك الوقت أدركت أننا نجيد التمثيل.



هل تعتقد أن أعمالك المنفردة ستحقق نجاح أكبر من أعمالك المشتركة مع أحمد فهمي وشيكو وخصوصًا أن بداية ظهوركم للجمهور كثلاثي كوميدي هي سبب شهرتكم؟؟

أتمني ذلك لأن في وقت من الأوقات كل منا سيقوم بعمل منفرد بعيد عن "الثلاثي" فأتمنى أن يستقبل الناس هذا ويعجبهم أعمالنا منفردة ولكن لا أستطيع الحكم علي ذلك حالياً.





هشام ماجد كيف يقضي رمضان كل عام وكيف يقضية هذا العام؟

السنه الماضيه قضيت رمضان في التصوير، لأنني كنت بقوم تصوير "بدل الحدوته تلاته" فالشهر كله كنت خارج المنزل"، لكن هذه السنه مختلفه الشهر كله اقضية في المنزل بسبب" الكورونا" ولكن في الوضع العادي بوازن بين أعمالي اليوميه بقوم بعمل التمارين قبل الفطار وبعد الفطار أصلي التراويح و أشاهد مسلسلات وأقوم باستكمال شغلي إذا وجد لكن هذه السنه كلنا نمكث في المنزل"





بعد فك حظر الطيران ما هي أول بلد سيقوم بزيارتها هشام ماجد؟

أتمني ان أسافر أي بلد بها" ديزني لاند" فسأذهب إلى باريس أو أمريكا لأني وعدت ابنتي بأن أخذها "لديزني لاند".



حدثا عن رد فعل الجمهور بعد عرض مسلسل" اللعبة" للمرة الثانية؟

الحمد لله النجاح الي حققه مسلسل "اللعبة" أنا مبسوط بيه جداً الحمد لله رد الفعل عظيم علي المسلسل.



هل هناك جزء تاني للمسلسل اللعبة

بالفعل هماك نية لجزء ثاني من مسلسل "اللعبة"



حدثنا عن موقف او مقلب تحول للحقيقة في حياتك الشخصية ؟

فتره ما قبل التمثل كنا نقوم بعمل مقالب في أصدقئنا ولكن علي مستوي عالي من العنف وكانت مقالب ثقيله وعنيفه زياده عن اللزوم الحمد لله أننا بطلنا هذة المقالب، كنا نحضر أحد الاصدقاء ونخبره بان أحد من فارق الحياه وأننا سنأخذه وندفنه في مكان ما الحمد لله بطلنها وتحول هذا الموضوع لتمثيل حقيقي



هل سيلعب هشام ماجد مع شيكو وأحمد فهمي مرة آخري؟

أكيد سيأتي اليوم ونمثل سوياً مرة أخرى ولكن لا اعلم الوقت حتي الآن.









هشام ماجد، ممثل وكاتب سيناريو مصري تخرج من كليه الهندسة وقام بالعديد من الأدوار السينيمائية والتليفيزيونية وكون مع أصدقائه فرقه أثناء الجامعة كانت بداية دخولهم عالم الفن من أشهر أفلامه فيلم "ورقه شفرة" شارك فيه مع الفنان شيكو وأحمد فهمي وأحمد الفيشاوي وآخر أعماله التلفيزيونية مسلسل اللعبه مع الفنان شيكو وهو مسلسل كوميدي.فتح هشام ماجد" قلبه" لـ "الفجر الفني" ليخبرنا عن دوره في مسلسل "اللعبة" وكواليس المسلسل الذي شارك في بطولته مع شيكو ومي كساب وجاء الحوار كالآتي..