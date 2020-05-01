"العربية للتصنيع" تكشف تفاصيل بوابات التعقيم ضد فيروس كورونا

قال المستشار أيمن موسى، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا الطبية، إن الهيئة منذ بداية أزمة كورونا وهى تعمل على تسخير إمكانياتها للتصدي لأزمة الكورونا، وذلك من خلال توفير الوسائل الوقائية والعلاجية.





وأشار "موسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أنهم صمموا بوابات تعقيم للأفراد لاستخدامها في المنشآت، موضحا أنهم اختبروا بعض المواد الفعالة لاستخدامها في التطهير بالبوابات، والتي أثبتت كفاءتها وفاعليتها، وأنها آمنة على الإنسان.





وأوضح مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا الطبية، أنهم حولوا المواد المطهرة التي تقرر استخدامها في عملية التطهير إلى ما يشبه الضباب بدلا من الرذاذ المائي، لافتا إلى أن بوابات التعقيم توفر آلية قياس درجة الحرارة، وإذا زادت الحرارة عن 37 شخص تصدر إنذارًا، كما تسجل صورة الشخص.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى مساء أمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.



