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رئيس الاتحاد: 13 ناديا طلبوا إلغاء الدوري

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على أن هناك 13 ناديا طلبوا إلغاء بطولة الدوري المصري للموسم الحالي بعد حالة التوقف التي شهدها في الفترة الماضية.

وأضاف رئيس الاتحاد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"تم الاتفاق بين 13 ناديا على إلغاء الدوري وذلك من خلال جروب الواتس أب".

وتابع :"أندية دجلة، وطنطا، الاتحاد، المصري، وحرس الحدود، والجونة، ونادي مصر، والجيش، المقاصة، الزمالك، وسموحة، أسوان، الإسماعيلي طالبوا بإلغاء المسابقة للموسم الحالي".

وأردف :"لا علاقة لنا بأي مصلحة في هذا الطلب قمنا بتسديد 68% من عقود اللاعبين ونحتل المركز الخامس في الدوري، ولكن وباء كورونا ينتشر وكرة القدم متوقفة منذ قرابة الشهرين".

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