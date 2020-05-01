بسمة وهبة تظهر بالأسود حدًادًا على شهداء "بئر العبد"

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة، وهي مرتدية ملابس باللون الأسود، حزنًا على شهداء الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع في مدينة بئر العبد، مؤكدة أنهم كانوا أبطالًا لا يعرفون الضعف.





وقالت بسمة وهبة، خلال برنامج كل يوم، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" الفضائية: "رحم الله الشهداء.. كل نقطة دم تؤكد أن معركتنا مستمرة وأننا في حرب مع الإرهاب تتطلب النفس الطويل.. نحن مسيطرين ولكن الحرب مستمرة، والإرهاب خسة، والنتيجة في النهاية انتصار لنا، لأن الشهادة بالنسبة لنا انتصار.. وكل عملية خسيسة تؤكد لنا أن الأعداء هم الإخوان وذيولهم".





وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مؤكدًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.





ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابى بشمال سيناء، حيث قال إن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال بجنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان. وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة". وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".



