Advertisements

بسمة وهبة تظهر بالأسود حدًادًا على شهداء "بئر العبد"

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:33 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
هدى عبدالرازق
ظهرت الإعلامية بسمة وهبة، وهي مرتدية ملابس باللون الأسود، حزنًا على شهداء الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع في مدينة بئر العبد، مؤكدة أنهم كانوا أبطالًا لا يعرفون الضعف.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامج كل يوم، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" الفضائية: "رحم الله الشهداء.. كل نقطة دم تؤكد أن معركتنا مستمرة وأننا في حرب مع الإرهاب تتطلب النفس الطويل.. نحن مسيطرين ولكن الحرب مستمرة، والإرهاب خسة، والنتيجة في النهاية انتصار لنا، لأن الشهادة بالنسبة لنا انتصار.. وكل عملية خسيسة تؤكد لنا أن الأعداء هم الإخوان وذيولهم".

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مؤكدًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابى بشمال سيناء، حيث قال إن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال بجنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان.
 
وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة". 
 
وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلى القدير لسرعة الشفاء للمصابين.

وأكد مجلس الوزراء تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.

ويؤكد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، فى كتب التاريخ، مثلما نتذكر  نحن الآن الشهيد أحمد المنسى، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما سيظل الإرهابيون وأعوانهم يلاحقهم  الخزى والعار.

هكذا علمنا التاريخ دوما، أن الحق والخير والعدل ينتصر على الباطل والشر والظلم، وستحيا مصر بأبنائها المخلصين فى أمن واستقرار على مر العصور.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية سيناء بوابة الفجر بئر العبد الفجر الفتاح أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 10 ساعة

صفية العمري: تعبت نفسيا بعد فشل الجزء السادس من "ليالي الحلمية"

منذ ساعة و 8 دقيقة

"العربية للتصنيع" تكشف تفاصيل بوابات التعقيم ضد فيروس كورونا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. بوتين يكلف نائبه بمهام رئيس الحكومة الروسية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ حوالي 4 ساعات

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تعليق عايدة رياض على صورة زفافها على محرم فؤاد

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "السيسي" على حادث بئر العبد الإرهابي

منذ حوالي 3 ساعات

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول تعليق من "السيسي" على حادث بئر العبد الإرهابي

محافظ الجيزة ينعي شهداء القوات المسلحة ببئر العبد.. ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين

برلمانية: حادث بئر العبد محاولة خسيسة لن تنال من عزيمة الشعب المصري

برلمانية: الدولة مصممة على اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء

برلمانية تنعي شهداء حادث بئر العبد: قدموا أرواحهم فداء للوطن

الإبراشي ناعيًا شهداء بئر عبد: "العمليات الإرهابية تقوي المصريين ولا تضعفهم"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

09:46 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

04:50 م

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

04:01 م

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

11:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة