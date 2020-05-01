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أحمد مجدي يحتفل برجوعه لياسمين صبري مع عائلته في "فرصة تانية"

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي




انطلقت الحلقة السابعة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

ذهبت ياسمين صبري لأحمد مجدي لكي تتأسف له، على ما حدث معه في الشركة، تقبل إعتذارها، طلب منها بأن يجلس معها في كافيه ويتحدث معها في الكثير من الأمور.


وافقت ياسمين على طلبه، ذهبت معه، قرر أن يطلب لها بنفسه "تشيز كيك بالفراولة" فإندهشت وقالت له كيف علمت أنني أحب هذا الطعم، فقال لها أنا أعرف الناس بسرعة، لكنه يعرف تفاصيلها وتعمد عمل ذلك لكي يجذب إنتباهها.

ذهب للمنزل وقال لوالده وأخيه أنه إستطاع أن يتحدث مع ملك مثل البداية، فرحوا كثيراً، قام أخيه بتشغيل أغاني ورقصوا سوياً.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.


كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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