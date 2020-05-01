صفية العمري :"علاقتي بزوجي كانت جيدة بعد الانفصال"





نفت الفنانة صفية العمري، أن سبب طلاقها بسبب إقامتها في شقة مفروشة أثناء تصوير الجزء الأول من مسلسل "ليالي الحلمية".تحدثت العمري، خلال حلولها ضيفة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، حيث قالت: "كنا في مراسم طلاق، سبت البيت وخدت الولاد وروحنا قعدنا في شقة مفروشة، وأنا اللي سبت البيت".كما أوضحت صفية العمري أن علاقتها بزوجها بعد الانفصال كانت طيبة، وأنها كانت تحترمه كثيرًا، وأنه حاول أن يعود لها لكنها رفضت ذلك، مُشيرة إلى سعادتها بزوجه من سيدة فاضلة، وأن علاقتهم جيدة معًا،لافتًا أنها تعامل ابنه من زوجته الثانية على أنه ابنًا لها.وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.