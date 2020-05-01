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تامر أمين لـ أصحاب المدارس: "متاكلوش مال حرام"

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:15 ص
تامر أمين
تامر أمين
هدى عبدالرازق
وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة إلى أصحاب المدارس الخاصة و"الانترناشيونال" في مصر بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس.

وقال "أمين "، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إن الطلاب استفادوا بمصروفات المدارس طالما سينتقلوا للعام الدراسي التالي، ولكن الطلاب لم يستفيدوا باشتراكهم في "الأتوبيسات" بسبب فيروس كورونا وتعطيل الدراسة، معلقا: "الأتوبيسات ولا تحركت، ولا عملت صيانة، ولا دفعوا بنزين.. فـ بأمارة إيه تاخدوا فلوس!!".

وأشار إلى أن المدارس يجب أن تعيد "مصروفات الأتوبيسات" الخاصة بالنصف الدراسي الثاني للأسر، موجها رسالة لهم: "متاكلوش مال حرام".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى مساء أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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