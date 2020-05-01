عايدة رياض: يونس شلبي سبب عودتي للوسط الفني (فيديو)

قالت الفنانة عايدة رياض، إنها ظلت لمدة 7 سنوات في المنزل بعد زواجها من محرم فؤاد، بطلب منه، معلقًا: "قالي هنشتغل مع بعض، وبعد ما دخلنا القفص الذهبي مخرجتش منه".





وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن محرم فؤاد كان فنانًا كبيرًا وله اسمه، وكان رجلًا شرقيًا.





وتابعت: "يونس شلبي تحدث مع محرم فؤاد لعودتها للفن، ووافق بالفعل واشتركت في عمل "سفاح كرموز".



