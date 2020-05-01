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أبوريدة ناعيا شهداء الوطن .. لولا هؤلاء الأبطال ما كان لنا أن نجلس هانئين في بيوتنا

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
نعى المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن والواجب من رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم بكمين تفاحة بمدينة بئر العبد من قبل عناصر الخسة والإرهاب والإجرام والغدر أعداء الوطن الذين لا يعرفون دينا ولا خلقا.

ويتقدم أبو ريدة بخالص العزاء إلى أسر الشهداء مثمناً دور  رجال القوات المسلحة والشرطة واستعدادهم الدائم للتصدي لدعاة التخريب والدمار، مؤكدا أنه لولا هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم ما كان لنا أن نجلس هانئين في بيوتنا وأعمالنا.

أضاف أبو ريدة بأنه وكل شعب مصر لديه عقيدة راسخة أن القوات المسلحة لا تهدأ حتى تأخذ بثأر أبنائنا الشهداء وتقضي على بؤر الإرهاب في كل شبر من أرض مصر.

أبو ريدة قال إنه رغم دعاة الخراب والتدمير، إلا أن مصر ستمضي في مستقبلها المشرق الذي يحميه أبناؤها رجال القوات المسلحة، تحت القيادة القوية والأمينة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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