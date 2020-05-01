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ديانا حداد توجه رسالة حب وتقدير لسندباد الأغنية العربية راشد الماجد

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حلت الفنانة ديانا حداد مع حسن البلام عبر برنامج "سوالف رمضانية" والذي يبث عبر صفحات روتانا بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر.

وتوجهت ديانا حداد، برسالة من القلب لسندباد الأغنية العربية راشد الماجد وأكدت على أنه فنان يعلرف ماذا يريد جيدًا ولايحرق نفسه بالظهور المتكرر.

كما تحدثت ديانا حداد عن أن شهر رمضان المبارك جاء في وقت يحتاج فيه الجميع الصلاة والدعاء لكي تمر هذه الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا بسلام وأمان.

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