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عايدة رياض: الأعمال الدرامية أصبح لها قيمة في عهد السيسي (فيديو)

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

علقت الفنانة عايدة رياض، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للفن، قائلة: "شوفوا الأعمال الدرامية هذا العام بقى ليها قيمة إزاي في عهد الرئيس السيسي".

وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه أصبح هناك أعمال فنية عظيمة وممتعة، وتمجد التاريخ، والشهداء.

وأشارت الفنانة عايدة رياض، إلى أنه أصبح هناك أعمال درامية جيدة للغاية.


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