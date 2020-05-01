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ياسمين صبري تترك عملها في "فرصة تانية" بسبب محمد جمعة

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



عرضت الحلقة السابعة من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.


حيث عاند محمد جمعة "رفعت" ياسمين صبري "ملك" في جميع طلباتها، فإشتكت لإدوراد "مستر سامح" ، عندما قال لرفعت أن يوافقها رفض لأن رفعت هو المسؤول عن الإدارة المالية.


طلبت ملك من مستر سامح أن يبلغها بحضور مدير الشركة، لكي تشتكي له من رفعت، عندما جاء المدير إجتمع رفت ومستر سامح وملك معه وتحدثوا عن فكرة ملك، ضم المدير صوته لصوت رفعت، رفض فكرة ملك، فطلبت إستقالتها، لهذا السبب من الشركة.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.


كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.


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