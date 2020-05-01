مفاجأة.. اتجاه لإلغاء دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

تحدثت تقارير صحفية بريطانية مساء اليوم الخميس عن إمكانية إلغاء دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب»، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».





إلغاء دوري الدرجة الأولى الانجليزي





وذكرت صحيفة «ذا صن» أن الجهات المسؤولة في إنجلترا تتجه لإلغاء دوري الدرجة الأولى لعدم وجود عدد كاف من فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين عن كرة القدم الإنجليزية عقدوا اجتماعًا مع قادة وممثلي فرق «الشامبيونشيب» والدرجات الأدنى، لإخبارهم بقرار إلغاء المسابقة.





وأضافت الصحيفة أنه من المستبعد أيضا أن تستأنف مباريات «الشامبيونشيب» على وجه التحديد في يونيو المقبل، رغم نية الفرق العودة إلى التمارين في مايو المقبل، وسط غموض حول آلية الصعود إلى البريميرليج.





وتابعت أن الأندية طلبت توفير 4 ملايين جنيه إسترليني لشراء 26 ألف فحص من أفراد المنظومة.