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عايدة رياض تكشف تفاصيل رحلتها مع السرطان (فيديو)

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:40 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

كشفت الفنانة عايدة رياض، تفاصيل رحلتها مع مرض السرطان، قائلة: "اتخضيت جدًا بسبب إصابتي، وعملت عمليات منظار كتير جدًا".

وتابعت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "مرض السرطان خطير، ولكن الشفاء من عند ربنا"، مشيدة بالأطباء في مصر، قائلة: "ولا تقولي باريس ولا لندن، الدكاترة عندنا عظماء جدًا".

وأضافت أنها ظلت تحارب مرض السرطان لمدة عام ، وكانت تعالج بالكيماوي والإشعاع، معلقة: "ربنا فوق كل شييء، والمرض بيصيب أي حد، بس أنا محبتش أقول لأي حد لأني مكنتش عايزة أشيل حد"، مستكملة: "أعلنت عن إصابتي بالمرض بعد ما خفيت".

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