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نائب: الشعب المصري خلف قواته المسلحة لتطهير أرض سيناء

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:16 ص
فرج عامر
فرج عامر
عبداللطيف هيبة
نعى النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، شهداءنا الأبرار شهداء الواجب الذين استشهدوا أمس، جنوبي مدينة بئر العبد.

وقال النائب في بيان له: "مسلسل الاختيار الذي يجري إذاعته حاليا كان لهم عظيم الأثر في دعم القوات المسلحة ودورها في تطهير سيناء، وأظهر الإرهابيين على حقيقتهم الدنيئة، مما دفعهم إلى مثل هذا الحادث في ظني".
وشدد النائب: "الشعب المصري خلف قواته المسلحة يدعمها بكل ما يملك حتى تطهر ربوع الوطن من الجماعات الإرهابية التي تستهدف ضرب الوطن ودعم دول معادية".

واختتم النائب: "أهيب بجميع المصريين الاصطفاف مع أبناء القوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد الإرهاب الخسيس.. رحم الله شهداء الوطن”.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. 

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".  

وتابع الرئيس: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان. 

وشدد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما يلاحق العار الإرهابيين وأعوانهم.

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