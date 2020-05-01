برغم تراجع مبيعاتها.. آبل تسجل رقم قياسي في إيرادتها

كشفت شركة آبل عن تقريرها المالي للربع الثاني من عام 2020، وسجلت الشركة رقم قياسي جديد في إيرادات الخدمات، حيث حققت الشركة إيرادات بقيمة 58.3 مليار دولار أمريكي وزيادة قدرها 1% فقط عن العام الماضي بفضل ارتفاع إيرادات الخدمات، بالرغم من تراجع مبيعات قسم الأجهزة.





وتمكنت آبل من تحقيق 13.3 مليار دولار كإيرادات لقسم الخدمات وبزيادة 2.2 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.





ومن جانبه، تراجعت مبيعات قسم الأجهزة وفي مقدمتها هواتف آيفون؛ حيث بلغت قيمة المبيعات 28.9 مليار دولار في الربع الثاني من 2020 مقارنة مع 31 ميار دولار في نفس الفترة من 2019. فيما تمكنت الشركة من تحقيق مبيعات بقيمة 4.37 مليار دولار من أجهزة آيباد و5.35 مليار دولار من أجهزة ماك، ومبيعات بقيمة 6.3 مليار دولار من الأجهزة الأخرى مثل الساعات الذكية وأجهزة المنزل الذكي والاكسسوارات الأخرى.





وكما اعتدنا خلال الفترة القليلة الماضية، لم تعلن آبل عن عدد الأجهزة المباعة بالفترة واكتفت بالحديث عن قيمة المبيعات الإجمالية.





كانت الشركة توقعت إيرادات تصل بين 63 مليار دولار و67 مليار دولار خلال الربع الثاني، لكن فيروس كورونا غير التوقعات.



