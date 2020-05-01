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"بلازما متعافي كورونا".. تعرف على فاعليتها والحالات الأولى بها

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، تفاصيل بدء وزارة الصحة حقن حالات كورونا الحرجة ببلازما المتعافين، موضحًا أن هذه الطريقة أحد الوسائل العلاجية الموجودة منذ زمن، واستخدمت أيام الإيبولا والسارس وتستخدم الآن في عدة مراكز بحثية بأمريكا الصين وكوريا.

وقال "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج كل يوم، المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن نتائج هذه الطريقة مبشرة، وبعض الدراسات أجريت في هونج كونج على 80 مريض، وثبت فاعليتها، حيث أن فترات تعافى المريض المحقون ببلازما قوية وسريعة، مضيفًا أن النتائج مبشرة وتعطى نوع من الأمل ولكن لا يمكن تعميمها.

وواصل  أستاذ المناعة والفيروسات: "مشكلة كورونا أنه ليس لدينا مقدرة على معرفة مدى ما تحدثه العدوى من مناعة.. هناك أجسام مضادة ولكن ما الحماية التي تكفلها الاجسام المضادة للجهاز المناعى غير معروفة حتى الآن.. والبلازما تؤخذ مثل طريقة نقل الدم وتنتقل للشخص المريض".

وتابع: "بروتوكول العلاج ببلازما المتعافين لن يطبق في كل مستشفيات العزل، حيث سيتم تحديد الأشخاص الذين يتطلب علاجهم بهذه الطريقة.. وخاصة أن هناك مرضى يمكن علاجهم بأدوية أخرى لأن حالتهم غير خطيرة".

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة، يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم فى إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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