"الوفد" ينعي شهداء بئر العبد: محاولات الإرهاب الخبيثة مصيرها للزوال

نعى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ببالغ الأسى وعميق الحزن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.





وأعلن أبوشقة، في بيان له، دعم حزب الوفد الكامل للقوات المسلحة المصرية، في استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية، والمحافظة على أمن واستقرار الوطن، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الوطني، بل تزيدها إصرارا وإرادة لاستكمال المهمة المقدسة للذود عن الوطن والمواطن.





وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أن الحزب وجميع أفراد الشعب المصري، يزدادون تقديرًا لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن مصر وسلامة أراضيها واستقرار الوطن والدفاع عن أبنائه ضد هذه الشرذمة التي تحاول النيل من مصر.





وأضاف، أن كل هذه المحاولات الخبيثة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، ويسجل التاريخ للقوات المسلحة المصرية بحروف من نور كل هذه الأدوار البطولية التي يقوم بها رجالها.



