محافظ الفيوم: العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش والشعب إلا تماسكًا

أدان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع مساء أمس، بمحافظة شمال سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.





ونعى محافظ الفيوم ببالغ الحزن الشهيد المهندس مجند محمد عوض حواس، ابن قرية الونايسة مركز إطسا، وجميع ضحايا الحادث الإرهابي الذين سقطوا ضحية الهجوم الغاشم، متقدما بخالص العزاء لأسر الشهداء، وللشعب المصري، متمنيا أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين.





وأكد "الأنصاري" أن الإرهاب لا دين له وأن العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش المصري وجموع الشعب إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، مشيرًا أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم وجهاز الشرطة لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب، مطالبًا بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر وسلامة أبنائها.





وعقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، لمراجعة كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها لإعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار توجهات الدولة لإعادة عجلة الاقتصاد مع مواصلة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن، توفير أماكن وساحات بكل مركز من مراكز المحافظة يمكن استخدامها كأسواق مجمعة للقضاء على الأسواق العشوائية وكذا الحد من الباعة الجائلين، كإجراء لإعادة الحياة لطبيعتها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مع التزام الجميع بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المطلوبة والتباعد البيني بين البائعين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ الفيوم ناقش أيضًا إمكانية توفير بوابات إليكترونية يتم وضعها عند مدخل كل منشأة أو مصلحة حكومية، كإجراء وقائي لتعقيم العاملين بهذه المنشآت والمواطنين المترددين عليها وذلك لحمايتهم من الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد.



