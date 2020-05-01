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بعد التشكيك في أعداد المصابين بكورونا.. الصحة ترد بالدليل (فيديو)

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:03 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
هدى عبدالرازق
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة شاركت بفريق بحثي ضخم في الدراسة التضامنية لمنظمة الصحة العالمية، والتي اشترك بها نحو 100 دولة حول العالم، وتتناول فرضية حسابية لأعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

وأوضح، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الدراسة تتكون من شقين إحداهما يتعلق بتحليل بيانات المرضى لبناء قاعدة بيانات موحدة تضم كل دول العالم لمعرفة خصائص الفيروس، منوها بأن هناك دول بالعالم شككت في أعداد المصابين بمصر.

وأضاف أن الوزارة أعدت ورقة بحثية فرضية عن أعداد المصابين في مصر بفيروس كورونا، وقدمتها لمجلة لانست، وهي من أكبر المجلات العلمية العالمية، وتم نشرها في أقل من 5 أيام من تاريخ تقديمها، وهو ما يؤكد مصداقية مصر في الأرقام التي تعلن عن المصابين.

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة، يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم فى إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى مساء أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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